Польща залишила відкритими кордони для українців

Польща вирішила залишити відкритими свої кордони для українців, попри рекомендацію Євросоюзу, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський у бесіді з українським головою МВС Денисом Монастирським. Камінський зазначив, що Україна залишиться у «зеленому» списку Польщі.

Зараз у Польщу можна в'їхати при повній вакцинації препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Якщо людина перехворіла на коронавірус, тоді не раніше ніж за шість місяців до дня перетину кордону необхідно показати документ польською та англійською мовою, який підтверджує це.

Також усі приїжджі до країни мають заповнити спеціальну форму.