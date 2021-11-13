Байден прокоментував міграційну кризу біля кордонів Польщі
Президент США Джо Байден заявив у п’ятницю, що офіційний Вашингтон довів до російської та білоруської влади свою стурбованість у зв’язку із ситуацією з мігрантами на білоруському кордоні з Польщею. Про це він сказав журналістам перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому, повідомляє Укрінформ.
«Я думаю, що це викликає велике занепокоєння»,- наводить пресслужба Білого дому його відповідь на запитання про ситуацію на білорусько-польському кордоні.
«Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою», - підкреслив Байден.
Тим часом глава Держдепу Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що адміністрація Байдена наразі розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі.
"Ми дуже занепокоєні спробами Білорусі використовувати імміграцію як політичний інструмент. Не будемо заздалегідь повідомляти про те, чи можливі санкції. Ми розглядаємо низку інструментів, які ми маємо", - повідомив він.