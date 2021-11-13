Байден прокоментував міграційну кризу біля кордонів Польщі

Президент США Джо Байден заявив у п’ятницю, що офіційний Вашингтон довів до російської та білоруської влади свою стурбованість у зв’язку із ситуацією з мігрантами на білоруському кордоні з Польщею.﻿ Про це він сказав журналістам перед посадкою на гелікоптер на південній галявині Білого дому, повідомляє Укрінформ.

«Я думаю, що це викликає велике занепокоєння» ,- наводить пресслужба Білого дому його відповідь на запитання про ситуацію на білорусько-польському кордоні.

«Ми передали нашу стурбованість Росії, і ми передали нашу стурбованість Білорусі. І ми вважаємо, що це є проблемою» , - підкреслив Байден.

Тим часом глава Держдепу Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що адміністрація Байдена наразі розглядає, які інструменти може застосувати для впливу на владу Білорусі.