У США призупинили розпорядження Байдена про обов'язкову вакцинацію

Апеляційний суд ухвалив рішення призупинити розпорядження президента США Джо Байдена про те, що компанії зі 100 і більше співробітниками мають забезпечити їхню обов'язкову вакцинацію від COVID-19, повідомляє Дзеркало тижня.

За матеріалами The New York Times колегія із трьох членів п'ятого окружного апеляційного суду США у Новому Орлеані підтвердила своє попереднє рішення з цього питання, попри позицію адміністрації Байдена, яка наполягає на тому, що припинення виконання мандату про вакцинацію може призвести до десятків чи навіть сотень смертей.

"Розпорядження приголомшливо широке. Воно - це універсальна кувалда, яка практично не намагається враховувати відмінності в робочих місцях (і працівниках)" , - написав для колегії суддя окружного суду Курт Енгельхардт.

Він зазначив, що "суспільним інтересам також є збереження нашої конституційної структури та збереження свободи окремих осіб приймати виключно особисті рішення відповідно до своїх власних переконань, навіть якщо, можливо, ці рішення засмучують урядовців".

Розпорядження Байдена було підготовлено Управлінням з питань охорони праці (OSHA). Він наказує, щоб підприємства, в яких працює понад 100 співробітників, вимагали від працівників пройти вакцинацію або щотижня складати тести та постійно користуватися захисними масками.

Як повідомлялося, цього тижня коаліція з десяти штатів подала до суду на федеральний уряд США, щоб спробувати заблокувати вимогу щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 для медичних працівників.

У позові, поданому до федерального суду штату Міссурі, стверджується, що ця вимога загрожує робочим місцям мільйонів медичних працівників і може "погіршити тривожний брак" співробітників установ у галузі охорони здоров'я, особливо в сільських районах, де деякі з цих працівників не наважуються робити щеплення.