У Німеччині повернули безкоштовні тести на COVID-19

Влада ФРН поверне безкоштовні тести на коронавірус, заявив голова німецького МОЗ Йєнс Шпан, повідомляє Дзеркало тижня.

«У даній ситуації ми маємо швидко проводити значно більше тестів, для цього вирішено, що ми знову запроваджуємо безкоштовні тести для громадян, профінансуємо загальнонаціональну систему тестових центрів. Постанову, яка зробить цю можливу, я підпишу сьогодні, вона діятиме з завтрашнього дня» , — передають місцеві ЗМІ, посилаючись на заяву Шпана.

Напередодні в Німеччині різко зросла кількість нових хворих. Якщо 10 листопада в країні виявили 39676 випадків COVID-19, то 11 листопада захворіли 50196 жителів, що стало рекордом в країні. За даними на 12 листопада, інфекцію виявили у 48640 осіб. Всього за час пандемії COVID-19 виявили майже 5 млн жителів ФРН.

Попереднє безкоштовне тестування на COVID-19 у Німеччині діяло з серпня минулого року. Він був скасований 11 жовтня 2021 року.