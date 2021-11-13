США підтвердили свої зобов'язання щодо захисту Японії

Міністр закордонних справ Японії Єсімаса Хаясі заявив, що провів телефонну розмову з американським колегою Ентоні Блінкеном, під час якої держсекретар запевнив у незмінності зобов'язань США щодо захисту Японії, включаючи острови Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао), повідомляє "Интерфакс".

"Держсекретар Блінкен заявив, що відданість США захисту Японії, включаючи застосування статті 5 Договору про безпеку між Японією та США щодо островів Сенкаку, непохитна" , - сказав Хаясі журналістам за підсумками бесіди.

Японія вважає архіпелаг Сенкаку (Дяоюйдао) у Східнокитайському морі своєю територією, що визнають США. КНР заявляє про безумовний суверенітет Китаю над островами.

За словами міністра, було наголошено на важливості підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці. Сторони також обговорили питання щодо проведення зустрічі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди та президента США Джо Байдена.

У МЗС Японії повідомили, що Хаясі та Блінкен виступили проти спроб Китаю змінити статус-кво у Східнокитайському та Південнокитайському морях, і домовилися про тісне співробітництво у вирішенні питань, що стосуються Китаю.