Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 13 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 12 листопада залишається стабільним на рівні 26.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 29,91 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35:00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.31 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.