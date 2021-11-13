Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс валют НБУ на 13 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 13 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 12 листопада залишається стабільним на рівні 26.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 29,91 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35:00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.31 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.102 200
EUR Євро 29.914 400
RUB рубль 0.366 970
GBP Фунт стерлінгів 34.996 500
CHF Швейцарський франк 28.307 300
PLN Польський злотий 6.467 200

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