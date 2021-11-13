Курс валют НБУ на 13 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 13 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 12 листопада залишається стабільним на рівні 26.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 29,91 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35:00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.31 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 13 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.102 200
|EUR
|Євро
|29.914 400
|RUB
|рубль
|0.366 970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|34.996 500
|CHF
|Швейцарський франк
|28.307 300
|PLN
|Польський злотий
|6.467 200