МЗС КНР підтвердило дату онлайн-зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна

Китайське МЗС підтвердило, що з США досягнуто домовленості про зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Джо Байдена у вівторок за пекінським часом, повідомляє "Интерфакс".

"Відповідно до домовленості Китаю та Сполучених Штатів, голова Сі Цзіньпін проведе по відеозв'язку зустріч із президентом США Джо Байденом вранці 16 листопада за пекінським часом, щоб обмінятися думками щодо китайсько-американських відносин і питань, що становлять взаємний інтерес" , - йдеться у заяві, розміщеному на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

Раніше представник Білого дому Джен Псакі повідомила, що зустріч лідерів США та Китаю призначена на вечір 15 листопада (за часом Вашингтона). За її словами, сторони обговорять, як можна "відповідально діяти у ситуації суперництва між США та КНР", а також роботу "у тих випадках, коли наші інтереси збігаються".

Різниця у часі між Пекіном та Вашингтоном складає 13 годин.