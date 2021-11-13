Кузін розповів про протікання COVID-19 у дітей

Діти переносять коронавірус набагато легше, ніж дорослі. Але є й тяжкі випадки. У дитячих лікарнях зараз зайнято 25% місць для хворих на COVID-19. Про це у п'ятницю, 12 листопада, в інтерв'ю ЗМІ розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Корреспондент.

"Поки ми фіксуємо те, що серед дітей ковід переноситься значно легше, ніж серед дорослих, кількість тяжких випадків досить невелика. Водночас існує зв'язок із супутніми соматичними захворюваннями у дітей та тяжкістю перебігу коронавірусної хвороби – тенденція така сама, як і у дорослих " , - зазначив він.

Він нагадав, що Національна технічна група експертів з питань імунізації та МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо у дитини тяжкі супутні соматичні захворювання.