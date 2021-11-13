У Нідерландах протестували проти локдауну

У нідерландській Гаазі біля будівлі міністерства юстиції, де проходила пресконференція прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо запровадження додаткових заходів боротьби із коронавірусом близько 300 осіб влаштували акцію протесту проти запровадження часткового локдауну, повідомляє Укрiнформ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька людей кидалися у правоохоронців велосипедами, дорожніми знаками, запалили багаття на вулиці.

Поліція повідомила, що було затримано кількох агресивних людей. Точні цифри наразі не озвучують. Дехто з демонстрантів ховав обличчя за масками казкових героїв.