Як приготувати домашні сосиски: з цим рецептом впорається будь-хто

М'ясні сосиски – прекрасна страва до гарніру, яєчні, овочів або до салату. На жаль, якість магазинних сосисок викликає багато питань. Такі м'ясні ласощі дуже просто приготувати вдома. Для цього вам знадобиться нехитрий набір продуктів, а також м'ясорубка і харчова плівка або кишки, повідомляє УНІАН.

У домашніх сосисок безліч переваг: інгредієнти для них недорогі і доступні, процес приготування не складний, а якість не викликає сумнівів. За бажанням в сосиски можна додати сало і гострі спеції, або навпаки зробити їх дієтичними і корисними для дітей.

Домашні сосиски курячі

Куряче філе - 500 г.

Яйця - 1 шт.

Вершкове масло - 50 г.

Молоко - 100 г.

Перець чорний мелений за смаком.

Сіль - 0.5 ч. л.

Мелений коріандр - 0.5 ч. л.

Паприка - 0.5 ч. л.

Куряче м'ясо пропустити через дрібну м'ясорубку. Додати в фарш м'яке масло, молоко, яйця і спеції. Добре перемішати фарш. У харчову плівку викласти 2-3 столових ложки фаршу і сформувати сосиски бажаної форми і розміру. Щільно загорнути сосиски і зв'язати кінці вузлом або ниткою.

Курячі сосиски перекласти в морозилку на 20 хвилин. Потім сосиски можна відварити у воді 15 хвилин, посмажити на сковороді (знявши плівку) або приготувати в духовці. Сосиски можна зберігати в морозильній камері.

Домашні сосиски зі свинини

Свинина - 1 кг.

Яловичина - 500 г.

Сіль - 4 ч. л.

Порошок гірчиці, білий і червоний перець, мускатний горіх за смаком.

Цукор - 0.3 ч. л.

Молоко - 170 г.

Кишки - 60 р.

М'ясо кілька разів пропустити через м'ясорубку. У фарш додати всі прянощі і цукор, влити холодне молоко. Збити фарш в блендері. Кишки начинити фаршем і закрутити сосиски. Сосиски покласти на годину в духовку при температурі 90°. Потім відварити 15-25 хвилин у воді.

Після цього сосиски можна покласти в морозилку для зберігання. Безпосередньо перед вживанням сосиски потрібно відварити або обсмажити 3 хвилини.