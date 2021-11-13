Мігрантів із білорусько-польського кордону готовий прийняти Мюнхен

Влада Мюнхена виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності" , - наводить телеканал Polsat витяги з повідомлення для преси, опублікованого міською владою Мюнхена.

"Для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет. У зв'язку з цим ми в черговий раз пропонуємо швидко і без зайвої бюрократії прийняти людей, що застрягли на кордоні, в Мюнхені і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку" , - йдеться в повідомленні.

Влада Мюнхена вважає, що мігрантів можна було б прийняти в рамках як регіональних, так і державних програм.

"Можливий прийом цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має у своєму розпорядженні відповідної правової основи для цього, тому в цьому випадку необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади" , - наголошується в комюніке.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потік нелегалів, які посилюються, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.