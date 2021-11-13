Що робити з автомобілем, який знайдено у гаражі

Що робити з автомобілем, який знайдено у гаражі
Фото: Pixabay

Такі дива ще бувають: у якомусь старому гаражі чи сараї раптом виявляється давно покинута машина, яка є певною цінністю. Що робити з такою знахідкою, повідомляє 24 Канал.

Подібні історії частіше трапляються у великих багатих країнах, наприклад, десь в американській глибинці. В Україні своя специфіка, і багато таких ситуацій буває навіть в столиці, коли зносять гаражі під забудову черговим ЖК. Так, комунальники, що приїхали на бульдозерах, найчастіше серед мотлоху можуть знайти іржавий “Запорожець” або “вбиту” ще у дев’яності “вісімку” без жодної придатної деталі. Але...

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Вдалі гаражні знахідки нечасто бувають випадковими, зазвичай це наслідок копіткої дослідницької роботи

Але справді цікаві знахідки теж трапляються, наприклад, рідкісні версії “двадцять першої” або “Москвич” в експортній комплектації – не кажучи вже про стильні трофейні кабріолети часів Другої світової. І тоді виникає проблема: начебто є цінна для когось річ, начебто вона покинута і нікому не потрібна, але ж просто забрати її з руїн теж не можна! Хоча б тому, що вона таки – чиясь власність. Що робити в такому випадку?

З точки зору колекціонерів

Якщо з певної причини вам дуже захочеться забрати машину з покинутого сараю собі, варто спочатку уявити, що з неї можна зробити. Припустимо, модель автомобіля являє собою якусь цінність, тоді можна:

Зробити реставрацію. Це дуже тривалий та коштовний захід, який вимагає кількох років праці та невідомо скільки тисяч доларів. У більшості випадків отриманий ретроавтомобіль, навіть якщо його вдасться відновити до стовідсоткової аутентичності, буде коштувати на ринку дешевше, ніж на нього витрачено коштів. Виняток – машина рідкісної моделі, яка не була поширеною навіть за часів своєї молодості.

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Цей Mercury Convertible 1940 року знайшли у старому сараї в наші дні

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Цей Mercury Convertible 1940 року знайшли у старому сараї в наші дні

Залишити як авто вихідного дня. Мати стару машину “для душі” – хороша ідея, але на цю роль не годиться дуже підтоптаний, запущений екземпляр. Іржавий перекошений кузов не даватиме вам естетичної насолоди, а зношені агрегати створюватимуть проблеми навіть під час коротких подорожей. Також майте на увазі, що потрібні будуть чималі кошти на ремонти та обслуговування, при тому що звичайні СТО такі машини у роботу не беруть.

Розібрати на запчастини. У багатьох випадках є сенс розпродати стару машину по агрегатах і по окремих запчастинах. Крім того, помітний прибуток можуть принести деталі оздоблення та фурнітура – хромовані бампери та облицювання передка, молдинги, дверні ручки, світлотехніка. Але це стосується лише деталей у відмінному стані, причому лише деяких культових моделей типу ГАЗ-21 “Волга”, “Победа”, ЗАЗ-965.

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Не всі гаражні знахідки є сенс реставрувати, особливо якщо модель була поширеною і екземпляр не має власних родзинок

Перепродати реставраторам. Непростий, якщо не сказати малоймовірний варіант. Професійні ретромани шукають для своїх нових проєкт екземпляри, по-перше, в оригінальному вигляді, а по-друге, в максимально доброму стані. Між тим, масові моделі минулих років у так званому стані “під реставрацію” в достатній кількості присутні на ринку, і особливо переплачувати вам за ваш екземпляр ніхто не буде. Але в будь-якому випадку це буде чесний крок стосовно культурної спадщини своєї країни.

З точки зору права

Навіть якщо власника автомобіля з покинутого гаража немає на цьому світі, майже завжди знаходиться претендент на право володіння “раритетом” (чому найчастіше вживають саме слово): діти, онуки, сусіди по під’їзду тощо. Перш ніж розпочинати юридичну кампанію боротьби за знахідку, переконайтеся, що вона того варта.

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Іноді вирішальний фактор має клімат, де розташовано гараж із покинутим авто: цьому седану не менше 90 років, але кузов цілком “живий”

Якщо власник невідомий (або хтось вас у цьому переконує), знайти його можна через Сервісний центр МВС, написавши відповідний запит (платня за це невелика). А вже знаючи власника, можна домовлятися з ним про продаж.

Буває, що знайти власника не вдається, у тому числі – з юридичної точки зору. Тоді можна спробувати реалізувати процедуру визнання авто нічийним з подальшим визнанням його знахідкою. Після чого знахідку заберуть на зберігання до поліції, а через 6 місяців, якщо таки не з’явиться законний власник, машину можуть продати. Головне тут, щоб покупцем виявилися саме ви, а не хтось більш близький до штрафмайданчика.

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За певних умов зберігання просто неба не гірше ніж у закритому гаражі: важливо, щоб машина добре провітрювалася.

Рекомендація:

Добре це чи погано, але гаражні знахідки в Україні найчастіше не становлять такої цінності, як це може спочатку видаватися. Дуже часто гарний на перший погляд автомобіль, навіть з невеликим пробігом на одометрі і на рідній гумі, має серйозно вражений корозією кузов. І тоді всі міркування про “капсулу часу” руйнуються у перспективу ремонту ціною в кілька тисяч доларів. Подібні реставрації мають сенс тільки коли трапиться рідкісна модель, але в залізних гаражах на київських околицях такі практично ніколи і не зберігалися.

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