Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, Національний банк провів серію інтервенцій з купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на рекордну за тиждень суму. Активне втручання регулятора дало свої плоди: долар перестав падати, а до кінця тижня навіть зріс щодо гривні.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 8 листопада на позначці 26,09/26,15 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). З понеділка по середу безготівковий долар щоденно оновлював річні мінімуми; так, у середу 10 листопада долар опустився до 26,048 гривень на покупку. Цього ж дня із великим продажем на ринок вийшла державна компанія «Укренерго». Практично всю суму надлишкової пропозиції – 755,6 млн доларів – довелося викупити Національному банку. Тільки його активні дії не дозволили долару впасти нижче за позначку 26 гривень.

У п'ятницю 12 жовтня на ринок із купівлею валюти вийшли компанії т.зв. «зеленої енергетики», яким напередодні «Укренерго» виплатила заборгованість за вироблену електроенергію. Попит настільки перевищив пропозицію, що котирування різко пішли вгору, досягнувши до кінця торгів 26,25 гривні на купівлі та 26,27 гривні на продажу.

Закрили тиждень на позначці 26,25/26,27 гривень – на 15 копійок на купівлі та на 16 копійок на продажу вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень поповнив свої золотовалютні резерви на 858,3 млн доларів, не продавши за цей час ні цента.

Готівковий курс долара на тижні, що минає, знижувався з понеділка по середу, а в п'ятницю різко пішов вгору, відреагувавши на зростання безготівкового долара на міжбанку. Вранці понеділка 8 листопада в гуртових обмінниках Києва долар продавали за 26,17-26,18 гривень. Вдень середи 10 листопада столичні гуртовики були готові віддавати долар по 26,14-26,15 гривні, а місцями – навіть по 26,13 гривні. Але вже в п'ятницю 12 листопада цінники пішли вгору, і надвечір великі суми долара продавали по 26,27-26,30 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня впав на 176 пунктів - з 1,1607 до 1,1431 долара, встановивши новий річний мінімум. Головною причиною такого сильного падіння стало різке зміцнення американського долара проти решти провідних світових валют після публікації даних про інфляцію в США, яка досягла максимального значення за останні 30 років. Закрили тиждень на рівні 1,1441 – всього на 10 пунктів вище за річний мінімум і на 125 пунктів нижче, ніж тижнем раніше. Готівковий євро в Україні минулого тижня спочатку подешевшав на 30 копійок, а потім за півдня повернув половину втрат. Вранці понеділка 8 листопада євро продавали за 30,18-30,20 гривень. До обіду п'ятниці 12 листопада його ціна опустилася до 29,88-29,90 гривень, відреагувавши на різке падіння на FOREX, але вже надвечір знову повернулася вище 30 гривень слідом за зростанням ціни на готівковий долар.

Російський рубль з понеділка по середу зміцнювався щодо долара і до обіду середи 10 листопада досяг позначки 70,60 рублів за долар. У середу карбованець перейшов від зростання до падіння і до п'ятниці впав до 73,20 рублів за долар на тлі посилення геополітичної напруги та відновлення падіння світових цін на нафту. Закрили тиждень на позначці 72,875 рубля за долар – на 1,65 рубля гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий карбованець у столиці протягом тижня продавали по 3,63-3,67 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Наступної п'ятниці спливає термін сплати податків за третій квартал, головний з яких - податок на прибуток. Компанії-експортери заздалегідь розпочали продаж валюти, щоб забезпечити себе гривнею для проведення бюджетних платежів. Процес продовжиться і наступного тижня: продажі будуть йти до п'ятниці, тому пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку має бути достатньо. У той же час можливе продовження купівлі валюти компаніями «зеленої енергетики». Є шанс, що попит та пропозиція врівноважать один одного, і коливання курсу безготівкового долара не будуть суттєвими. Готівковий долар наступного тижня торгуватиметься в діапазоні 26,15-26,50 гривень .

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро може продовжити падіння до долара США, тому діапазон коливань євро зміщуємо донизу: 1,1300-1,1620 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 29,70 до 30,40 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація навколо Білорусі, яка різко погіршила відносини із сусідніми країнами через поток мігрантів із країн Азії. У разі посилення геополітичної напруги рубль продовжить падіння. Коридор наступного тижня розширюємо до 71-74 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів.