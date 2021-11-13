Біля польського кордону знайшли тіло мігранта з Сирії

Біля кордону Польщі з Білорусь знайшли тіло молодого сирійського мігранта. Його передали у відділ судової медицини для розтину і визначення причини смерті, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Вчора в лісі недалеко від кордону в районі Вульки Тереховської було знайдено тіло молодого сирійця. Дії, проведені на місці виявлення тіла, не дозволили однозначно встановити причину смерті" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вночі в цьому районі була спроба силового прориву кордону. Зокрема, група з близько 100 осіб на білоруській стороні пошкодила загородження. Після прибуття прикордонників і поліції нелегали зникли в лісі.