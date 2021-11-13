Нові українські артисти, що стали популярними у 2021 році

В українському шоу-бізнесі 2021 року відбувся справжній бум молодих артистів. Завдяки їм з'явилося багато нових хітів, які підкорили світові чарти й соцмережі, повідомляє Обозреватель.

Wellboy, Kalush, Kola та інші виконавці стали відкриттям року та познайомили світ з україномовними треками. Сайт розповідає про співаків-початківців, кліпи яких набирають мільйони переглядів на YouTube та інших платформах.

Wellboy

Сингли українського виконавця Wellboy стали шалено популярними в мережі. Кліп "Гуси" за кілька місяців набрав 12 мільйонів переглядів на YouTube, а нову композицію "Вишні" за два тижні послухали 3,5 мільйони разів.

Антон Вельбой із Охтирського району Сумської області. Джерело: Instagram/a.wellboy

Співак Антон Вельбой брав участь у шоу "X-фактор" у 2020 році. Завдяки авторським пісням йому вдалося дійти до фіналу, але перемоги він не здобув, посівши лише третє місце. Після цього його помітив продюсер Юрій Бардаш та запросив хлопця із села Грунь Сумської області до столиці. Тепер Антон підкорює серця слухачів своєю щирістю та простотою.

Kalush

Реп-гурт Kalush став популярним цього року. Новий сингл "Давай на чистоту" набрав 4,7 мільйона переглядів на YouTube. Кліп на композицію про Батьківщину "Додому" за кілька місяців переглянули 10 мільйонів разів.

На самому початку творчого шляху гурту Kalush запропонував співпрацю відомий американський лейбл Def Jam. Така подія сталася вперше в історії українського репу. Наразі хлопці записують пісні разом зі звукорежисерами, які колись створювали альбоми реперу Jay Z.

Гурт Kalush було засновано у 2019 році. Джерело: Instagram/kalush.official

Засновник гурту 27-річний Олег Псюк родом із Франківщини із міста Калуш. Хлопець у провінції працював на заводі та паралельно писав реп про життя в Калуші без цензури та прикрас.

У Facebook Олег оголосив набір до групи у 2019 році, на допис відгукнувся Ігор Діденчук, який вміє грати на 50 музичних інструментах. Потім до команди приєднався киянин під псевдонімом Кіліммен.﻿

Kola

Співачка Kola двічі брала участь у шоу "Голос країни", після чого її запросили співати на проєкт "Танці з зірками".

Співачка Kola стала популярною у 2021 році. Джерело: Instagram/kola__official

Пісня-присвята бабусі "Ба" викликала ностальгію за безтурботним дитинством у багатьох українців. Під цей хіт знімають тисячі відео в TikTok, а Apple Music ця пісня вже кілька тижнів тримається в топі.

Справжнє ім'я 28-річної співачки – Анастасія Прудіус. Дівчина родом із Харкова. Відомо, що у 2017 році вона брала участь у нацвідборі Євробачення, але пройти кастинг на вокальний конкурс їй не вдалося. Лише 2021 року нові композиції української зірки стали набирати популярності у мережі.

Іван Люленов

Комедійний актор та учасник шоу "Танці з зірками" Іван Люленов несподівано розпочав музичну кар'єру у 2021 році та випустив альбом із п'ятьма композиціями. Його сингл "Она звезда" став неймовірно популярним у мережі, на YouTube кліп відразу зібрав 900 тисяч переглядів і завірусився в Tik Tok.

Іван Люленов став співаком. Джерело: Instagram/ivanliulenov

27-річний співак родом із Молдови, із села Стоянівка, жартами про яке підкорив мільйони українців. Іван жив бідно на батьківщині, здобув освіту дипломата, але вирішив переїхати до України та стати артистом. Відео його виступів на проєкті "Ліга сміху" били рекорди з переглядів.

Kristonko

Співачка та блогерка Kristonko стала популярною завдяки кавер-версіям відомих світових хітів на український зразок. Молода виконавиця переспівала "Rampampam", і цей кліп зібрав понад 3 мільйони переглядів. Також дівчина записує на музику відомих виконавців поезії українських письменників.

Окрім цього, Христина почала випускати власні пісні. Її новий кліп "Дитинство" потрапив у тренди YouTube.

Христина Христонько стала популярною співачкою. Джерело: Instagram/_kristonko_

21-річна Христина Христонько живе в Івано-Франківську, навчається у педагогічному університеті та веде україномовний блог у Instagram.