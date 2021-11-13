Путін назвав "алармістськими" публікації про вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін вважає "алармістськими заявами" публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення до України. Він також заявив, що поки не бачив їх, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Я ось цих алармістських заяв не бачив, правда, поки. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали" , - відповів Путін в інтерв'ю ВГТРК на прохання ведучого прокоментувати публікації західних ЗМІ.

Раніше американське видання Bloomberg опублікувало матеріал, в якому стверджується, що США попередили Європейський Союз про загрозу військового наступу Росії на Україну.