Путін назвав "алармістськими" публікації про вторгнення в Україну
Президент Росії Володимир Путін вважає "алармістськими заявами" публікації західних ЗМІ про загрозу вторгнення до України. Він також заявив, що поки не бачив їх, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
"Я ось цих алармістських заяв не бачив, правда, поки. Але виходжу з того, що так воно і є, те, що ви сказали", - відповів Путін в інтерв'ю ВГТРК на прохання ведучого прокоментувати публікації західних ЗМІ.
Раніше американське видання Bloomberg опублікувало матеріал, в якому стверджується, що США попередили Європейський Союз про загрозу військового наступу Росії на Україну.