"Жовту" зону карантину в Україні розширили

Лише три регіони України станом на ранок 13 листопада відповідають критеріям "жовтої" зони епідемічної небезпеки – Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.

Ще чотири області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

Інші регіони знаходяться у "червоній" зоні епіднебезпеки. Зокрема, це:

Київ

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Нагадаємо, Черкаська область офіційно перейшла в "червону" зону карантину тільки на цьому тижні. На її території теж найбільш суворі обмеження: заборона на роботу ресторанів, ТРЦ, ринків, магазинів, спортзалів і так далі. Обмеження не поширюються за умови вакцинації персоналу та відвідувачів.

Червона зона в Україні / інфографіка УНІАН

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вже заявив, що є шанси відсвяткувати Новий рік не в "червоній" зоні.

В Україні минулої доби виявлено 23572 хворих на COVID-19, з коронавірусною хворобою госпіталізовано 4564 особи, померли – 695.