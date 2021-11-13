Путін відреагував на узрози Лукашенка щодо транзиту газу до ЄС

Володимир Путін повідомив, що вперше чує про заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості перекрити газ до Європи, повідомляє РИА Новости.

"Я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув. Але він може, напевно. Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав", - зазначив президент в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Росія 24" .

На думку глави держави, такі дії завдали б великої шкоди європейській енергетиці і не допомогли б у розвитку відносин Росії та Білорусі. Крім того, це було б порушення транзитного контракту, нагадав Путін.

Лукашенко раніше порадив ЄС, перш ніж вводити санкції проти Мінська, подумати про транзит газу та вантажів через республіку. Він нагадав, що через країну йде магістральний експортний газопровід Ямал-Європа, причому останнім часом обсяги транзиту газу із Росії на Захід значно збільшилися.