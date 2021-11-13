Банківська система може мати справу з дефіцитом терміналів
Організація Smart Payment Association заявила про те, що глобальний дефіцит мікрочіпів у майбутньому може знизити доступність банківських карток, повідомляє UBR.
"Якщо говорити про банківський сектор України, то поки що ми цього не відчуваємо", - заявив президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.
Він пояснив це кількома причинами. По-перше, в Україні постійно зростає частка розрахунків в інтернеті, а також безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, планшетів, інших гаджетів, що мають NFC-чіпи.
"На сьогоднішній день кількість операцій з використанням гаджетів складає близько 30%, з використанням карток - 44%, решта - з фізичним зчитуванням даних з носія картки" , - повідомив глава АУБ.
По-друге, зазначив він, банківські картки використовують не так багато високотехнологічних мікропроцесорів, як, наприклад, банківські термінали (банкомати).
"Тому ми вважаємо, що найбільша проблема, з якою може зіткнутися платіжна інфраструктура (України) – це постачання банківських терміналів. Оскільки в цих пристроях використовується набагато більше мікропроцесорів" , – розповів президент АУБ.
При цьому він звернув увагу на терміни використання, які у разі банківських карток становлять три роки, тоді як термінали використовуються набагато довше.
"Тобто поки критична кількість терміналів в Україні потребуватиме заміни, ситуація з випуском мікропроцесорів на ринку може вирівнятися. Тому, думаю, українська банківська інфраструктура зможе пройти цей період гідно і не відчути великих проблем з поставкою банківських карток або терміналів" , - підсумував Андрій. Дубас.