Дорогий газ та електроенергія піднімуть ціни на низку продуктів

Хліб, курятина, яйця та тепличні овочі в Україні можуть значно зрости в ціні через дорогі енергоносії – газ та електроенергію, повідомляє Обозреватель.

За словами аналітика, голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, уряд нічого не робить для регулювання цін на газ для промисловості та виробників продуктів.

"На сьогодні я бачу кілька продуктів, які можуть піти вгору. Це хлібобулочні вироби, це курятина різного виду, це яйця, оскільки необхідний обігрів, це овочі, які сьогодні вирощуються у теплицях", – цитує експерта "ГолосUA" .

Чаленко також зазначив, що роль відіграє і рівень попиту та пропозиції.

"Все залежатиме від конкретної вартості того ж газу для підприємств, оскільки ми бачимо, що сьогодні акцент владою робиться на збереження стійкої ціни для населення, але щодо промисловості, яка займається зокрема виробництвом продуктів харчування, ми бачимо по 50 грн кубометр газу і вище" , - додав Чаленко .

Чому все дорожчає через газ?

Візьмемо для прикладу хліб (подорожчав на 18% у річному розрізі), адже підприємства для його виготовлення використовують природний газ. Так, блакитне паливо становить 60% енергоспоживання, електроенергія – 40% .

До речі, цьогорічний хліб подорожчав не так значно, як, скажімо, торти. Ціни на них злетіли аж на 80%, але 2022-го платитимемо ще більше. Солодка випічка завжди дорожчає сильніше за інші види такої продукції. У неї закладають подорожчання " найважливіших " товарів, наприклад, соціального хліба.

Раніше повідомлялося, що ціни на яйця в Україні незабаром зростуть на 8-14%. Вже до новорічних свят вартість може становити 38-40 грн за 10 штук, прогнозує аналітик "УКАБ" ("Український клуб аграрного бізнесу") Світлана Литвин.

В Україні за перші два тижні листопада подорожчали усі овочі з "борщового набору", окрім картоплі. У результаті середня ціна капусти досягла 6,44 грн/кг, моркви – 8,62 грн/кг, цибулі – 10,31 грн/кг, а буряків – 9,67 грн/кг. Подорожчання цих продуктів становило 9-14%. При цьому вартість овочів вже не знижуватиметься через сезонні фактори, кажуть експерти.