Путін про погрози Лукашенка перекрити газ: "Поговорю з ним"

Президент Росії Володимир Путін нічого не чув про погрози лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до Євросоюзу. Але поговорить з ним про це, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Я, чесно кажучи, про це в перший раз чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув" , — сказав Путін.

За його словами, Лукашенко в принципі може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.

"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не в серцях це сказав" , — додав Путін.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пригрозив Євросоюзу перекрити постачання газу транснаціональним магістральним експортним газопроводом Ямал-Європа у разі запровадження санкцій проти нього.

У Європейському Союзі у відповідь на погрозу Лукашенка заявили, що ЄС не дозволить залякати себе.