Усик - Джошуа: букмекери назвали фаворита в реванші

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик наступного року проведе реванш проти екс-чемпіона Ентоні Джошуа, повідомляє УНІАН.

Точна дата бою ще невідома, але вже з'явилися котирування букмекерів на цей поєдинок.

Якщо фаворитом першого бою вважався Джошуа, який тоді володів титулами, то тепер ситуація кардинально змінилася - букмекери вважають, що в другому поєдинку шанси на перемогу вище в Усика.

Так, на перемогу українського боксера можна поставити з коефіцієнтом 1,44, а на те, що Джошуа зможе взяти реванш - 2,75. Нічия оцінюється коефіцієнтом 17,00.

Нагадаємо, що перший бій завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш