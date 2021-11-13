На Донбасі бойовики з безпілотника атакували українські позиції

Проросійські бойовики на Донбасі з безпілотника атакували українські позиції. Інцидент стався в районі Чермалика, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Повідомляється, що з ранку на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у напрямку Троїцького противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

А в районі населеного пункту Чермалик було задіяно безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цих дій немає.