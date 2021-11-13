"Слуги" не збираються забирати мандат в Разумкова – Арахамія
На порядку денному з’їзду партії "Слуга народу" нема питання про позбавленням мандата ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомляє Ділова столиця.
Про це голова фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"У нас буде з'їзд. Питання такого немає. Він (Разумков. — ред.) же звичайний депутат, то нехай доводить свою ефективність перед виборцями", — сказав Арахамія.
Коментуючи створення міжфракційного об’єднання "Розумна політика", Арахамія сказав, що у Верховній Раді існують "десятки й сотні" міжфракційних об’єднань, і що сам він входить у 5 чи 6 з них.