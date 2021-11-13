В Україні не працює більшість енергоблоків державних ТЕС

В Україні станом на ранок 13 листопада не працюють 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго". Це пов'язано з браком вугілля, повідомляє Сьогодні.

Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго".

За даними компанії, через відсутність вугілля не працюють 14 енергоблоків. Ще шість – на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть лише 3 блоки з 23 державних ТЕС. Це лише 10% їхньої потужності.

На кожній із трьох державних ТЕС працює по одному енергоблоку.

Водночас на приватних ТЕС через відсутність вугілля не працюють лише 4 енергоблоки, половина з них на Луганській ТЕС. Її перевели на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії. Зазначимо, що єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ.