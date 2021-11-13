Собчак висміяли за провальний фотошоп оголеного тіла

Нещодавно Ксенія Собчак відсвяткувала 40-річчя і тепер показала у Мережі, як у цьому віці виглядає її тіло. Знаменитість опублікувала фото у стилі "Рятувальників Малібу". Вона позує в бікіні бузкового відтінку з рятувальним кругом, повідомляє Сьогодні.

Світлина Собчак зроблена з берега Перської затоки, де вона відпочиває разом зі своїм сином. У Instagram блондинка привітала своїх фоловері із міжнародним днем ​​фітнесу.

Рятувальник Малібу на мінімалках. Із міжнародним днем ​​фітнесу, товариші, — підписала знімок Ксенія.
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Фото: intagram/xenia_sobchak

Однак цей кадр викликав справжній фурор у Мережі: поки одні користувачі робили компліменти фігурі журналістці, інші ж помітили на фото кілька дивацтв.

Деякі фоловери почали активно писати в коментарях про те, що у ведучої раптом стали дуже стрункі та довгі ноги, які чомусь на фото пішли хвилями. А потім розглянули нібито неприродний вигин талії та відзначили, що кінчик великого пальця на руці розчинився у повітрі. Крім того, вони вказали, що тінь на знімку нагадує коня.

Користувачі вирішили, що Ксенія так хотіла показати себе в кращому вигляді, що аж перебрала з фотошопом.

Однак найвідданіші фанати залишилися впевненими, що ведуча насправді виглядає так чудово:

  • А що з пальцем? Його розмазало?
  • Гарний фотошоп! Ноги рівні, тіло гладке! Але навіщо?!
  • А що сталося з ногами?
  • Ксенія, я вас обожнюю. Але чому тінь у вигляді конячки?
  • От б мені так у сорокет виглядати!
  • Живіт втягнула)
  • Чудовий фотошоп)
  • Круг та дошка для серфа на одному фото.
  • Фігура топчик. Надихає виплюнути з рота шоколадку та піти робити тренування.
  • Фігура звичайна, навіщо її виставляти то?
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Фото: скріншот intagram/xenia_sobchak

Залишається нез'ясованим, тінь коня справжня або жартома виправлена ​​у фоторедакторі і чи взагалі фото відфотошоплене. Однак воно безперечно розвеселило користувачів.

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