Названо найнадійніші автомобілі з великим пробігом
Надійний автомобіль – мрія будь-якої людини, хто прагне їздити за кермом і не перейматися поломками. Відразу варто зазначити, що таких машин не існує. Але можна все ж таки знайти моделі, які завдадуть дуже мало проблем, повідомляє Обозреватель.
Сайт готовий розповісти про це. Пробіг без серйозного ремонту легко перевалить за 500 000 км. Однак тривала експлуатація можлива лише у разі уважного та своєчасного обслуговування, обов'язкової заміни розхідників та використання лише якісного пального. Рейтинги надійності складають лише з урахуванням таких факторів.
Toyota Land Cruiser
Навколо цієї машини багато міфів. Але правду знають усі: Toyota Land Cruiser – надійний позашляховик. Існує думка, що з ним можна витворяти будь-що, але автомобіль їхатиме. Буде, та одного разу зламається. І не обов'язково при цьому подолає 500 000 км.
Імідж Toyota Land Cruiser обганяє машину. Через це багато потенційних покупців упевнені, що знаменитий японський позашляховик зовсім можна не обслуговувати, "годувати" найдешевшим пальним і відправляти в найсуворіші умови. Однак Land Cruiser дійсно прослужить довго лише у разі якісної та дбайливої експлуатації. На вторинному ринку Toyota Land Cruiser 100 можна купити за $15 000 – 20 000 із пробігом близько 200-300 тисяч км.
Honda Civic
Хетчбек середнього класу Honda Civic відрізняється завидною надійністю у своєму класі. Головні моменти, на які важливо звертати увагу, – вимога до обслуговування і колишні власники, які нерідко "вичавлюють" з Honda Civic всі соки.
Буває, що власники також роблять деякі модифікації з автомобілем. Авжеж, у такому разі від купівлі на вторинному ринку краще відмовитися. У середньому в Україні просять до $8000 за машину із пробігом до 200 000 км.
Lexus LS
Дивно, що у представницькому класі також є автомобіль, здатний подолати 500 000 км. Як правило, такі моделі страждають на проблеми зі складним електронним обладнанням, яке в обов'язковому порядку призведе до критичних неполадок. Lexus LS тримається до кінця, але за машиною все ж таки варто належно стежити.
Купувати Lexus LS можна у будь-якому поколінні. Головне – перевірити стан. В Україні можна знайти екземпляри за $16 000 із пробігом до 300 000 км.
Ford F-150
Один із небагатьох автомобілів у добірці, якому немає особливої справи щодо якості обслуговування, – Ford F-150. Цей американський пікап розроблений з урахуванням жорстких умов експлуатації, підвищених навантажень та нестачі якісного сервісу. Зі зростанням популярності авто із США в Україні багато подібних б/у моделей.
Екземпляри з великим пробігом можуть розчарувати станом, але їхати будуть. Чого чекати від "робочої конячки"? У той же час добрі варіанти коштують дорожче. За $17 000 можна знайти пікап із пробігом 200 тисяч км.
Mazda MX-5
Компактний спортивний автомобіль – не надто популярна пропозиція у списку найкращих автомобілів. Проте часто покупці звертаються саме до ринку вторинних машин із метою недорого долучитися до нового для себе сегменту.
Побоювання викликає лише спеціалізація таких моделей. На спорткарах, як правило, заведено "віджигати". Усе це відбивається на стані транспортного засобу. Проте, якщо машиною володів естет, а не спортсмен, машина залишиться у гарному стані. А саме Mazda MX-5 зможе проїхати більше ніж 500 тисяч кілометрів. До $7000 можна знайти машини з пробігом близько 200 000 км.