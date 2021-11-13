Названо найнадійніші автомобілі з великим пробігом

Надійний автомобіль – мрія будь-якої людини, хто прагне їздити за кермом і не перейматися поломками. Відразу варто зазначити, що таких машин не існує. Але можна все ж таки знайти моделі, які завдадуть дуже мало проблем, повідомляє Обозреватель.

Сайт готовий розповісти про це. Пробіг без серйозного ремонту легко перевалить за 500 000 км. Однак тривала експлуатація можлива лише у разі уважного та своєчасного обслуговування, обов'язкової заміни розхідників та використання лише якісного пального. Рейтинги надійності складають лише з урахуванням таких факторів.

Toyota Land Cruiser

Навколо цієї машини багато міфів. Але правду знають усі: Toyota Land Cruiser – надійний позашляховик. Існує думка, що з ним можна витворяти будь-що, але автомобіль їхатиме. Буде, та одного разу зламається. І не обов'язково при цьому подолає 500 000 км.

Вживаний Toyota Land Cruiser до $20 000. Джерело: auto.ria.com

Імідж Toyota Land Cruiser обганяє машину. Через це багато потенційних покупців упевнені, що знаменитий японський позашляховик зовсім можна не обслуговувати, "годувати" найдешевшим пальним і відправляти в найсуворіші умови. Однак Land Cruiser дійсно прослужить довго лише у разі якісної та дбайливої експлуатації. На вторинному ринку Toyota Land Cruiser 100 можна купити за $15 000 – 20 000 із пробігом близько 200-300 тисяч км.

Honda Civic

Хетчбек середнього класу Honda Civic відрізняється завидною надійністю у своєму класі. Головні моменти, на які важливо звертати увагу, – вимога до обслуговування і колишні власники, які нерідко "вичавлюють" з Honda Civic всі соки.

Вживаний Honda Civic до $8000. Джерело: auto.ria.com

Буває, що власники також роблять деякі модифікації з автомобілем. Авжеж, у такому разі від купівлі на вторинному ринку краще відмовитися. У середньому в Україні просять до $8000 за машину із пробігом до 200 000 км.

Lexus LS

Дивно, що у представницькому класі також є автомобіль, здатний подолати 500 000 км. Як правило, такі моделі страждають на проблеми зі складним електронним обладнанням, яке в обов'язковому порядку призведе до критичних неполадок. Lexus LS тримається до кінця, але за машиною все ж таки варто належно стежити.

Вживаний Lexus LS до $16 000. Джерело: auto.ria.com

Купувати Lexus LS можна у будь-якому поколінні. Головне – перевірити стан. В Україні можна знайти екземпляри за $16 000 із пробігом до 300 000 км.

Ford F-150

Один із небагатьох автомобілів у добірці, якому немає особливої справи щодо якості обслуговування, – Ford F-150. Цей американський пікап розроблений з урахуванням жорстких умов експлуатації, підвищених навантажень та нестачі якісного сервісу. Зі зростанням популярності авто із США в Україні багато подібних б/у моделей.

Вживаний Ford F-150 до $17 000. Джерело: auto.ria.com

Екземпляри з великим пробігом можуть розчарувати станом, але їхати будуть. Чого чекати від "робочої конячки"? У той же час добрі варіанти коштують дорожче. За $17 000 можна знайти пікап із пробігом 200 тисяч км.

Mazda MX-5

Компактний спортивний автомобіль – не надто популярна пропозиція у списку найкращих автомобілів. Проте часто покупці звертаються саме до ринку вторинних машин із метою недорого долучитися до нового для себе сегменту.

Вживана Mazda MX-5 до $7000. Джерело: auto.ria.com

Побоювання викликає лише спеціалізація таких моделей. На спорткарах, як правило, заведено "віджигати". Усе це відбивається на стані транспортного засобу. Проте, якщо машиною володів естет, а не спортсмен, машина залишиться у гарному стані. А саме Mazda MX-5 зможе проїхати більше ніж 500 тисяч кілометрів. До $7000 можна знайти машини з пробігом близько 200 000 км.