У Чорному морі пройшли спільні навчання України та країн НАТО

Українські Військово-морські сили провели тренування з кораблями ВМС США, Туреччини та Румунії, повідомляє УНІАН.

Про це заявили в Службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

В акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Республіки Туреччина та Румунії. Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління Mount Whitney. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 Poseidon та гелікоптер.

Загалом у тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов’янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу. Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.

Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо.