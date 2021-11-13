Порошенко закликав до спротиву "Північному потоку-2"

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав усі здорові сили об’єднатись для спротиву "Північному потоку-2", повідомляє Обозреватель.

Порошенко привітав рішення Палати представників США внести до оборонного бюджету поправки щодо санкцій проти енергетичної афери Путіна, яка становить загрозу не лише для України, а й для ЄС.

"Той випадок, коли всі здорові сили в Україні, яким небайдужа доля держави, мають об’єднатися, щоб зупинити "Північний потік-2" , – написав Петро Порошенко у Facebook.

"Надихаючою є новина про те, що Палата представників Конгресу США підтримала поправки до NDAA, що здатні зупинити запуск газогону Путіна та зберегти енергетичну безпеку і України, і об’єднаної Європи" , – пише Порошенко.