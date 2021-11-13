Меркель закликала німців вакцинуватися від COVID-19

Поки що діючий канцлер Німеччини Ангела Меркель закликає німців якомога швидше вакцинуватися від COVID. За її словами, важка ситуація із захворюваністю протримається кілька тижнів, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"Попереду дуже важкі тижні... Треба просто зробити (щеплення, - ред.), зробити швидко. Я прошу вас: приєднуйтесь і намагайтеся переконати родичів і друзів" , - заявила Меркель.

За її словами, в деяких районах Німеччини лікарні вже переповнені пацієнтами з коронавірусом. Крім того, вона підкреслила важливість ревакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина повертає безкоштовні тести на тлі рекордів захворюваності на коронавірус.

Цього тижня добові показники в країні вперше з початку пандемії перевищили позначку 50 000 нових випадків COVID-19.