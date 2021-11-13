Українські YouTube-блогери зазнали атаки ботів РФ
Група українських YouTube-блогерів поскаржилася на атаку ботів на свої канали. Такі дії пов'язали з Росією, повідомляє Обозреватель.
Один із таких каналів – "Рагулівна" Тетяни Микитенко – вже було заблоковано адміністраторами платформи. На своїй сторінці у Facebook Микитенко повідомила, що це сталося без будь-яких попереджень.
"Весь архів ретельно збережений і не втрачений. Апеляцію подала", – розповіла авторка YouTube-проєкту.
Пізніше представники платформи пояснили, що канал потрапив у бан через систематичні скарги та порушення правил – використання ворожих висловлювань. У YouTube вирішили не знімати блокування з каналу.
Блогер Сергій Стерненко в Telegram-акаунті розповів, що помітив атаки ботів і на свій YouTube-канал. Як приклад він показав скрини коментарів, які залишали під відео.
"РФ запустила спецоперацію проти низки українських (антиросійських напрямів) YouTube-каналів. Кілька ресурсів уже поклали. Думаю, днями ще заблокують", – написав блогер у Twitter.
Журналістка Яніна Соколова, авторка сатиричної YouTube-програми, у Twitter також розповіла, що вже стала жертвою нападів російських ботів.