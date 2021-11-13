SpaceX вперше випробувала усі шість двигунів на Starship SN20

Глава компанії SpaceX Ілон Маск у своєму твіттері повідомив, що вперше усі шість двигунів на прототипі корабля Starship SN20 випробувані запаленням, повідомляє 3Dnews.

Раніше прототип SN20 окремо проходив статичні вогневі тести для окремих атмосферних та вакуумних двигунів Raptor.

Прототип Starship SN20 готується до першого орбітального польоту, в рамках якого він має вийти у космос. Для цього на ньому встановлено три атмосферні двигуни і три для роботи в умовах вакууму. Успішне запалювання всіх шести двигунів на прототипі наближає момент стрибка на орбіту.

STATIC FIRE and wow! Шпилька 20 піднімається, з тягарем цього часу, для multi-engine test на SpaceX Starbase.



(Ship 20 ha three sea-level Raptors and three RVacs. Hopefully, @elonmusk will tweet some info!) https://t.co/zCIrgzb0oI pic.twitter.com/h7IGZI0Y8g - Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) November 12, 2021

У той же час, компанія ще не відчувала прототип прискорювача Super Heavy B4. Без цього розгінного блоку з десятком-другим двигунів вихід у космос буде неможливим. У завершеному вигляді на прискорювач встановлюватимуться 29 «рапторів», але кількість двигунів на Super Heavy B4 поки не повідомляється.