SpaceX вперше випробувала усі шість двигунів на Starship SN20

STATIC FIRE and wow! Шпилька 20 піднімається, з тягарем цього часу, для multi-engine test на SpaceX Starbase.



(Ship 20 ha three sea-level Raptors and three RVacs. Hopefully, @elonmusk will tweet some info!) https://t.co/zCIrgzb0oI pic.twitter.com/h7IGZI0Y8g