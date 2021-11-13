У Британії заявили про ризик випадкової війни з РФ

Британський генерал назвав відносини Росії та Заходу більш напруженими, ніж за часів холодної війни, повідомляє Корреспондент.

Відносини між Росією та Заходом нині більш напружені, ніж у період холодної війни, заявив начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер, пише газета Daily Express 13 жовтня.

Це може призвести до війни через "випадковість", вважає британський генерал. За його словами, характер конкуренції між країнами призводить до посилення напруженості.

"Ми повинні бути обережними, не повинні допустити, щоб войовничий характер деяких наших політиків поставив їх у становище, коли ескалація конфлікту веде до помилок", - зазначив Картер .

Раніше міністерство оборони Великобританії направило військовослужбовців на кордон Польщі та Білорусі.