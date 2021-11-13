Білорусь готова до діалогу щодо мігрантів з Євросоюзом

Білоруський правитель наполягає, що не Мінськ "зруйнував діалог" щодо врегулювання ситуації на кордоні, повідомляє РИА Новости.

Влада Білорусі завжди готова до діалогу з Євросоюзом щодо врегулювання міграційної кризи. Про це 13 листопада заявила речниця білоруського правителя Наталія Ейсмонт.

"Скажу вам так: завжди були готові, зараз готові і будемо готові обговорювати. Не ми зруйнували цей діалог", - сказала вона у відповідь на запитання, чи готовий Олександр Лукашенко обговорити врегулювання міграційної кризи з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими політиками ЄС .

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін сказав, що, як він зрозумів після переговорів із канцлером, Меркель готова до переговорів із Лукашенком щодо міграційної кризи. Насамперед у Мінську закликали Євросоюз зробити перший крок.

Нагадаємо, Україна зміцнила кордони з Білоруссю і проводить навчання силових відомств в очікуванні напливу мігрантів, які скупчилися на польсько-білоруському кордоні та незабаром можуть вирушити у бік української території.