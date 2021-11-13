Азербайджан заявив про відновлення обстрілів в Карабасі

Азербайджан повідомив про відновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Втрат серед військовослужбовців немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

Зазначається, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану.

Підрозділи Азербайджанської Армії, зі свого боку, вживають усі заходи для припинення провокації з боку Вірменії.

"Втрат серед особового складу Азербайджанської Армії немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами" , - пише пресслужба.

Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке повернулося під контроль Баку в ході осінньої війни за Нагірний Карабах, культурною столицею країни.

Вірменія втратила контроль над містом Шуша ще 7 листопада, внаслідок стрімкої операції армії Азербайджану.