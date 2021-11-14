Коли страхова компанія вимагає змінити шини на сезонні
Є календар юліанський, є григоріанський, є православний, і є таблиці майя, але не всі знають про календарі страхових компаній. Між тим, згідно з ними, зима в Україні настає аж ніяк не першого грудня. І тим, хто страхує автомобіль за КАСКО, варто знати ці особливості, повідомляє 24 Канал.
Узимку аварійність на автошляхах зростає у кілька разів, і це не дивно, адже погодні умови не сприяють безпечній експлуатації транспорту. Розуміючи це, страхові компанії намагаються знизити ймовірність виникнення страхових випадків і включають в угоди страхування автомобілів КАСКО додаткові “сезонні” умови. Якщо їх недотримання призведе до пошкодження машини, страхове відшкодування буде скасовано або зменшено.
З одного боку це справді підштовхує водія до забезпечення безпеки руху, з іншого – дає страховикам офіційний привід не оплачувати ремонт. Найчастіше формулювання відмови має такий вигляд: “невідповідність технічного стану автомобіля погодним умовам”.
В першу чергу йдеться про обов’язкову наявність на застрахованому автомобілі зимових шин, іноді також згадується необхідність заправки машини зимовими рідинами – певно, мається на увазі бачок омивача лобового за заднього скла.
Але сьогодні ми хочемо розповісти в першу чергу про періоди, які страхові компанії вважають зимою – і протягом яких машина повинна їздити на зимовій гумі. Зважаючи на український клімат, більшість страховиків “призначають” цей сезон, крім зимових місяців, також на частину осені та весни. Причому у різних страхових компаній цей період не однаковий, є такі варіанти початку і кінця зими:
- 1 грудня – 1 березня
- 15 листопада – 15 березня
- 15 жовтня – 15 квітня
Найцікавіше, що за календарем деяких українських страхових компаній є кілька днів, за які власник зобов’язаний змінити гуму – адже не в один день усім це робити! Ось цитата з договору КАСКО однієї української компанії: “При цьому у цілях Договору зимовим сезоном вважається період з 15 листопада до 15 березня, а літнім сезоном вважається період з 15 травня по 15 вересня”. Тобто з 15 вересня по 15 листопада можна їздити на будь-яких шинах – зимових, літніх чи всесезонних. Так само як і з 15 березня по 15 травня. Однак після 15 травня ґума має бути літньою чи всесезонною, а з 15 листопада – зимовою або всесезонною.
Показово, що в деяких пакетах КАСКО обов’язкова наявність на машині зимової гуми приписується не в якійсь певний період, а за відповідних погодних умов: снігу, морозу, слизької дороги. Тобто якщо аварія станеться серед зими, але на чистій сухій дорозі, відмовити у виплаті через літню гуму на колесах страхова не має права. І навпаки.
Взагалі, із зазначеними пунктами в угоді страхування треба уважно ознайомитися (краще до підписання) і пам’ятати про них під час користування машиною, особливо – в міжсезоння.
Додаткові сюрпризи зими
Варто нагадати, що узимку на автомобіліста чекають не лише небезпечні ситуації, пов’язані зі слизьким дорожнім покриттям. Автомобіль також можуть пошкодити бурульки або сніг з дахів будинків, камінчики протиожеледної суміші та грудки льоду з-під коліс вантажівок, жорстка, схожа на лід, кірка снігу. Нарешті, саме узимку машина може розпочати особливо активно іржавіти. І навіть найдорожчі поліси покривають далеко не всі втрати автомобіліста через ці загрози. З’ясовувати подробиці щодо усіх ризиків треба ще при оформленні страховки.
Рекомендація:
Одна з головних умов при купівлі полісу КАСКО – обрати максимально повний пакет з тих, які будуть фінансово доступні автовласнику. Зрозуміло, що страхова компанія теж має бути не випадковою, а за можливістю – з якомога кращою репутацією на ринку, адже саме “дешеві” компанії намагаються за найменшої змоги ухилитися від оплати автовласнику страхових випадків.