У Європі вимагають трибуналу для Лукашенка

Глави комітетів із закордонних справ Європарламенту, 12 країн ЄС, України та Великобританії вимагають розпочати міжнародний судовий процес над самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та представниками його режиму, повідомляє Ліга.net.

Про це йдеться у листі, який опублікував у Facebook голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики, нардеп Слуги народу Олександр Мережко.

Лист направлений на ім'я президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, голови Євроради Шарля Мішеля та Генсека НАТО Єнса Столтенберга. У ньому парламентарі критикують режим Лукашенка за спробу влаштувати міграційну кризу у Польщі, Литві та Латвії.

Підписанти зазначають, що Лукашенко відіграв важливу роль у створенні штучної міграції та цинічно експлуатує мігрантів у своїх спробах дестабілізувати ЄС та змусити Євросоюз скасувати санкції. За їхніми даними, тисячі мігрантів планують поїхати або вже прямують до Білорусі, щоб звідти спробувати проникнути до ЄС.

"Ми закликаємо розпочати міжнародний судовий процес, включаючи універсальну юрисдикцію, для засудження Олександра Лукашенка та членів його режиму особисто за злочини, скоєні проти народу Білорусі у масовому порядку. Також ми закликаємо розглянути питання про передачу справи Білорусі до Міжнародного Суду ООН за порушення Конвенції ООН проти тортур, Чиказької та Монреальської конвенції, скоєних режимом Лукашенка", – йдеться у заяві .

Парламентарі закликають оголосити Білорусь безпольотною зоною, запровадити санкції проти всіх білоруських аеропортів та авіакомпаній, а також авіакомпаній третіх країн, які сприяють нелегальній міграції.

Крім того, підписанти закликають союзників і західних партнерів вжити заходів щодо запобігання гібридній агресії Лукашенка та розслідувати, чи беруть участь і якою мірою треті країни у підтримці незаконної діяльності режиму. Парламентарії запрошують обговорити використання режимом міграції як зброї на найвищому рівні та схвалюють участь у таких переговорах Радбезу ООН.

Окрім Мережка документ підписали його колеги з Чехії, Угорщини, Польщі, Данії, Ірландії, Румунії, Естонії, Литви, Латвії, Європарламенту, Словенії, Франції, Іспанії та Великобританії.