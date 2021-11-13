Сирійська авіакомпанія скасувала рейси до Білорусі

Сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines відмінила всі рейси до Мінська. Рішення пов'язане із ситуацією, яка сьогодні спостерігається на білорусько-польському кордоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-аккаунт авіакомпанії Cham Wings Airlines.

Компанія зазначає, що вона не може розрізнити сирійських громадян, які подорожують до Білорусі як туристи, від громадян, які летять як мігранти.

Рішення про зупинення рейсів до Білорусі набирає чинності з сьогоднішнього дня.