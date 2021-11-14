Раду з понеділка зачинять для нещеплених нардепів – Радуцький

З 15 листопада на вході до будівлі Верховної Ради перевірятимуть сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив очільник Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, народні депутати, які відмовились від вакцинації — будуть змушені робити тест на виявлення захворювання. Водночас тестування відбуватиметься за власний рахунок.

"На вході до будівель ВРУ співробітники УДО України будуть перевіряти сертифікати у застосунку "Дія" за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду" , — додав Радуцький.

Водночас нові правила входу до адміністративної будівлі Верховної Ради поширюються не лише на народних депутатів, але й на журналістів та співробітників апарату ВР.

"Наступний крок, про який ми говоримо ще з початку року — реальний механізм притягнення депутата до адміністративної відповідальності за порушення маскового режиму. Сертифікат вакцинації не надає права нехтувати вимогами карантину" , — зауважив голова комітету ВР з питань здоров'я нації.

З 15 листопада Верховна Рада розпочинає пленарний тиждень – у понеділок відбудеться засідання погоджувальної ради, а з вівторка по п'ятницю депутати працюватимуть у сесійній залі.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада підтримала обмеження доступу до парламенту для тих, хто не вакцинований проти коронавірусу та не має тестів. Речник Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яким встановлюється заборона на перебування в парламенті невакцинованих народних депутатів.