На кордоні з Білоруссю загинув польський військовий

На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат, смерть настала "не під час виконання службових повноважень", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час дій поблизу польсько-білоруського кордону стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув солдат 17 Велькопольської механізованої бригади" , - йдеться в повідомленні командування підрозділу.

"За попередніми даними, стався постріл зі службової зброї, внаслідок якого настала смерть солдата" , - йдеться у повідомленні.

Телеканал Polsat зазначає, що "контакту з мігрантами на кордоні солдат не мав".

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.