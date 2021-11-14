Курс валют НБУ на 14 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 14 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 13 листопада не змінився і склав 26.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
Євро не змінився, і його курс становив 29.91 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35:00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 28:31 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.102200
|EUR
|Євро
|29.914400
|RUB
|Рубль
|0.366970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|34.996500
|CHF
|Швейцарський франк
|28.307300
|PLN
|Польський злотий
|6.467200