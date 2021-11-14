Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс валют НБУ на 14 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 14 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 13 листопада не змінився і склав 26.10 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Євро не змінився, і його курс становив 29.91 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35:00 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 28:31 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.47 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 14 листопада 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.102200
EUR Євро 29.914400
RUB Рубль 0.366970
GBP Фунт стерлінгів 34.996500
CHF Швейцарський франк 28.307300
PLN Польський злотий 6.467200

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