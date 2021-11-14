Автомобілі, які отримали назви з інших моделей

Вигадати назву новому автомобілю зовсім не просто. Виробники іноді виявляють незвичайний підхід, через який покупці стикаються з плутаниною. Особливо у випадках, коли нова модель отримує ім'я старшого родича з іншого сегмента, повідомляє Обозреватель.

Сайт розповідає про сучасні машини, які своїми назвами можуть збентежити. Виробники при цьому мають різні цілі: підняти імідж моделі за допомогою відомої назви, перевести новинку в дорожчий сегмент чи просто використати ім'я, на яке вже є патент. Що це за автомобілі?

Mitsubishi Eclipse Cross

Кросовери сьогодні мають найвищий попит. Крім певних ринків, глобальна модельна лінійка Mitsubishi повністю переключилася на такі машини. Однак кожній новій моделі потрібна назва. У японської компанії в архівах "завалялося" ім'я Eclipse, яке не використовувалося з 2011 року.

Новий Mitsubishi Eclipse Cross – стильний та сучасний кросовер.

Але в 2017 році автомобіль із цією назвою знову з'явився у продажу. На цей раз – компактний кросовер. Хоча фанати бренду та його минулого пам'ятають, що раніше так називався компактний дводверний спорткар. Попит на подібні моделі різко знизився, і в компанії вирішили, що впізнаване ім'я відмінно підійде сучасному стильному кросоверу з яскравим дизайном.

Старий Mitsubishi Eclipse був відомим спортивним автомобілем. Джерело: netcarshow.com

Toyota Supra

До появи у 2019 році п'ятого покоління знаменитої японської моделі ім'я Supra востаннє згадувалося у 2002 разом із автомобілем четвертої генерації. Однак через 17 років ми знову отримали потужний та швидкий спортивний автомобіль. Честь імені збережена?

Нова Toyota Supra фактично зроблена з BMW. Джерело: netcarshow.com

Ситуація із цією машиною цікава. З одного боку, класичне компонування та задній привод збережені. З іншого – платформу, двигун, та й усю технічну частину машина ділить із BMW Z4. Фактично знаменитий японський шильдик Supra з'явився на баварському автомобілі, що певною мірою розчарувало фанатів моделі. Цікавий факт: ціна нової Toyota Supra – від $43 000, та на аукціонах "справжня" модель четвертого покоління розходиться по $100 000.

Стара Toyota Supra сьогодні дуже цінується. Джерело: netcarshow.com

Range Rover Evoque

Повнорозмірний позашляховик Range Rover – флагманська модель британської компанії Land Rover. Автомобіль довжиною понад 5 метрів є найдорожчою пропозицією компанії (в Україні – від $161 000) і в топових виконаннях здатний змагатися з Bentley та Rolls-Royce за рівнем розкоші та оснащення. Тим не менш, таке саме ім'я носить і маленький кросовер за $46 000.

Range Rover Evoque має дуже дороге ім'я. Джерело: netcarshow.com

Коли новинка вперше з'явилася в 2011 році, у компанії мудро подарували автомобілю дуже престижне ім'я, що позитивно вплинуло на продаж. Напевно, невелика плутанина того вартувала. Цікаво, що з повнорозмірним флагманом компактний Evoque не має спільних технічних рішень: платформа та агрегати використані від Land Rover Freelander. А модель другого покоління, яка вийшла на ринок у 2018 році, у своїй основі використовує такий самий компактний Discovery Sport.

Range Rover – розкішний дорогий позашляховик. Джерело: netcarshow.com

Kia Proceed

Сьогодні ми знаємо корейську Kia як виробника надійних, доступних та у всіх сенсах стандартних автомобілів. Проте ще зовсім нещодавно компанія намагалася створити для себе імідж трохи цікавішої компанії. Так в 2007 році з'явився тридверний хетчбек Pro_cee'd (корейці вирішили додати дивний набір пунктуації в назву), який навіть позиціонували як спортивне купе.

Старий Kia Proceed – стильний іміджевий хетчбек. Джерело: netcarshow.com

Від спорту цей автомобіль був далеким, але привабив покупців яскравим дизайном та доступністю. У світі нудних одноманітних європейських хетчбеків середнього класу Kia Proceed помітно виділявся, що особливо подобалося молоді. Сьогодні така модель також існує. Але тепер Proceed – це п'ятидверний універсал, який змінив іміджевий напрямок на практичність. Автомобіль хороший, але тепер він орієнтується на старшу аудиторію.