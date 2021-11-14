Вчені визначили зони, де люди живуть довше 100 років

Таку назву отримали райони Землі, де люди живуть найдовше, часто досягаючи віку понад 100 років, повідомляє Сьогодні.

Це набагато більше за 73,4 року, які, за даними ВООЗ, були середньою тривалістю життя у світі у 2019 році.

Першу "Блакитну зону" Пулен та Пес виявили у провінції Нуоро на італійському острові Сардинія у 2004 році. Вони виділили її блакитним кольором на своїй карті, звідки й пішла назва феномена.

Пізніше до Пулена приєднався американський письменник та науковий співробітник National Geographic Ден Бюттнер. Разом вони виявили ще одну "Блакитну зону".

До 2015-го Бюттнер ідентифікував п'ять "Блакитних зон" по всьому світу:

Сардинія, Італія – особливо райони Ольястра, Оллолаї та Барбаджі на Сеуло.

Острова Окінава, Японія

Острів Нікоя, Коста-Ріка

Ікарія, Греція

Лома Лінда, США

Сеуло на острові Сардинія вважається місцем, де люди живуть найдовше у світі. З 1996 по 2016 рік там проживало понад 20 довгожителів, тобто людей, старших за 100 років. Може здатися, що це небагато, але населення Сеула становить всього близько 830 людей.

Вчені не виявили у ДНК жителів "Блакитних зон" жодного зв'язку з довголіттям. Скоріше, "Блакитні зони" відрізнялися тим, що вони були географічно ізольовані від решти світу. Це означає, що нездорова їжа, фаст-фуди, шкідливі звички діставалися до них повільніше.

Вони помітили, що на Окінаві, де нове покоління веде більш сучасний спосіб життя і дотримується більш західної дієти, жителі мають більше проблем зі здоров'ям, а тривалість життя скорочується.

У той же час на острові Нікоя в Коста-Ріці люди їдять в основному те, що вирощують самі, включаючи боби, цільнозернові, овочі та фрукти, і в їх раціоні дуже мало м'яса.

Вчені визначили кілька факторів, які збільшують тривалість життя:

Правильне харчування

Наявність життєвих цілей

Наявність підтримки від сім'ї чи друзів

Зниження стресу

Припинення вживати їжу, коли ви ситі на 80 відсотків

Помірне вживання алкоголю

Фізична активність

Проект "Блакитна зона"

У 2009 році був проведений масштабний експеримент в невеликому містечку Альберт Лі в США з населенням близько 18 тисяч людей.

У місті додали локацій для активного відпочинку на свіжому повітрі, почали пропагувати здорову їжу та запустили програму з відмови від куріння.

У 2009 році курили 23 відсотки дорослих жителів Альберта Лі, тоді як у 2016 році цей показник становив лише 14,7 відсотка. В результаті роботодавці заощадили 8,6 мільйонів доларів на щорічних витратах на охорону здоров'я.

За даними, розрахованими Школою громадської охорони здоров'я Університету Міннесоти, всього через рік жителі Альберта Лі збільшили свою тривалість життя на 2,9 року, а витрати на охорону здоров'я впали на 40 відсотків, пише interestingengineering.com.