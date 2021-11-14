Британія закликала ЄС бойкотувати "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликає Європейський Cоюз заблокувати сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". А також зміцнити свої зв'язки з країнами-партнерами, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"Це ("Північний потік-2", - ред.﻿) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, попри пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів" , - зазначила Трасс.

За її словами, в критичний час Європа має зміцнювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил ринкової економіки.