На Донбасі обстріляли санітарні машини ЗСУ

У ніч на неділю на Донеччині водій-санітар отримав тяжке поранення внаслідок обстрілу бойовиками санітарних машин ЗСУ в районі селища Невельське, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у заяві штабу операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні у неділю, 14 листопада.

Вказано, що у напрямку Невельського вівся вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"В результаті обстрілу водій-санітар отримав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надано домомедичну допомогу, він евакуйований до лікувального закладу. Стан його здоров'я – важкий" , - йдеться в повідомленні.

При цьому минулої доби, 13 листопада, зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню противником, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення. Він знаходиться у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.