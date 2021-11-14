Попит на старі квартири різко скоротився через локдаун
У листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17-20%, повідомляє UBR.
Як розповів голова Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта, з другої половини вересня та жовтня кількість потенційних покупців уже скоротилася в середньому на 10-15%.
У той же час на найбільш популярні квартири площею до 50 кв. м. – переважно у будинках радянської забудови у вдалих локаціях та за належного стану – попит знизився лише на 5-7%.
"Листопадове скорочення угод у найбільших облцентрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їх вартості в межах 3-5%, а ситуативне зниження цін – до 3% - прогнозується лише у 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців" , - розповів експерт.
За його словами, після завершення пандемійних обмежень очікується поступове повернення покупців на вторинний ринок.
"На відміну від первинного ринку, де стабілізація попиту та пропозиції настане у лютому 2022 року, на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року слід очікувати майже повної реалізації відстрочених на час нових обмежень угод. Однак передумов для економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає – вартість 90% виставлених на продаж об'єктів залишатиметься на рівні вересневих показників" , - підсумував Юрій Піта.