Попит на старі квартири різко скоротився через локдаун

У листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17-20%, повідомляє UBR.

Як розповів голова Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта, з другої половини вересня та жовтня кількість потенційних покупців уже скоротилася в середньому на 10-15%.

У той же час на найбільш популярні квартири площею до 50 кв. м. – переважно у будинках радянської забудови у вдалих локаціях та за належного стану – попит знизився лише на 5-7%.

"Листопадове скорочення угод у найбільших облцентрах України навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їх вартості в межах 3-5%, а ситуативне зниження цін – до 3% - прогнозується лише у 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців" , - розповів експерт.

За його словами, після завершення пандемійних обмежень очікується поступове повернення покупців на вторинний ринок.