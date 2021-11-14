У Китаї прищепили від коронавірусу понад 80 млн дітей

У Китаї майже 84,4 млн дітей віком від 3 до 11 років пройшли вакцинацію від коронавірусу COVID-19. З них понад 49,4 млн вже отримали бустерні дози, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив представник Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР У Лян'ю.

За його словами, органи охорони здоров'я мають намір активізувати вакцинацію цієї вікової групи. Всі діти віком від 3 до 11 років, які не мають медичних протипоказань, ймовірно, будуть щеплені до кінця цього року.

В університетах, середніх та початкових школах нарощують темпи вакцинації відповідно до єдиного національного плану, повідомив представник Міністерства освіти КНР Ван Денфен, зазначивши, що понад 95% учнів старше 18 років отримали вакцину від коронавірусу.

Станом на 12 листопада по всьому Китаю було введено понад 2,37 млрд доз вакцин від COVID-19. При цьому майже 1,074 млрд людей повністю щеплені.