Ще одна область на межі "червоної зони"

Станом на 14 листопада регіональна карта карантину в Україні не змінилася у порівнянні з попереднім днем. Але ситуація з коронавірусом погіршується у Вінницькій області, і вона вже на межі переходу в "червону" зону, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Згідно з інформацією МОЗ, у "помаранчевій" Вінницькій області вже три дні поспіль перевищено коефіцієнти виявлення нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За діючими правилами, перевищення двох показників означає перехід регіону в "червону" зону.

Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.

Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.

Карта карантину в Україні

"Жовта" зона:

Закарпатська область

Кіровоградська область

Тернопільська область

"Помаранчева" зона:

Вінницька область

Полтавська область

Харківська область

Чернівецька область

"Червона" зона: