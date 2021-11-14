Ще одна область на межі "червоної зони"
Станом на 14 листопада регіональна карта карантину в Україні не змінилася у порівнянні з попереднім днем. Але ситуація з коронавірусом погіршується у Вінницькій області, і вона вже на межі переходу в "червону" зону, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Згідно з інформацією МОЗ, у "помаранчевій" Вінницькій області вже три дні поспіль перевищено коефіцієнти виявлення нових випадків COVID-19 та рівень госпіталізацій на 100 тисяч населення. За діючими правилами, перевищення двох показників означає перехід регіону в "червону" зону.
Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.
Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.
Карта карантину в Україні
"Жовта" зона:
- Закарпатська область
- Кіровоградська область
- Тернопільська область
"Помаранчева" зона:
- Вінницька область
- Полтавська область
- Харківська область
- Чернівецька область
"Червона" зона:
- Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область