Росія надасть Лукашенку винищувачі та зброю

Російська Федерація постачатиме до Білорусі винищувачі, вертольоти, засоби протиповітряної оборони та іншу зброю. Відповідні контракти були підписані в цьому році, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як заявив директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Росії Дмитро Шугаєв на виставці Dubai Airshow, військові поставки будуть здійснюватися в терміни, позначені контрактними зобов'язаннями.

"У поточному році з Білоруссю були підписані контракти на поставку авіаційної техніки, в тому числі винищувачів і вертольотів, а також засобів ППО та іншої продукції військового призначення" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання озброєнь на 1 млрд доларів.