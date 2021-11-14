Аудит виявив у бюджеті Кривого Рогу серйозні порушення

Державна аудиторська служба під час перевірки бюджету Кривого Рогу з січня 2018 по березень 2021 року виявила порушення на суму понад 27 мільярдів гривень, повідомляє Новое время.

У цей час мерами міста були Юрій Вілкул, а після нього — загиблий Костянтин Павлов.

Загалом від початку травня провели сім ревізій фінансово-господарської діяльності. Перевіряли комунальні підприємства, департамент фінансів, департамент освіти і науки, управління капітального будівництва, інфраструктури та охорони здоров’я.

"Контрольними заходами виявлено низку недоліків та порушень на суму понад 27 млрд гривень" , — ідеться у звіті.

Зокрема, встановили оплату за будівельні роботи, виконання яких не були підтверджені документально, завищення вартості виконаних робіт, придбання товарів за завищеними цінами, покриття витрат сторонніх компаній, самовільне зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням.

Зазначається, що через встановлені факти жителі не могли отримувати якісні соціальні послуги. Матеріали зазначених аудиту та ревізій передали до правоохоронних органів.